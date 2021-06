Festkonzert Großes Orchester und drei Orgeln erklingen im Dom zu Meißen

Hauptinhalt

Wenn die Pandemie dem Organisationsteam der Neuen Burgfestspiele Meißen nicht schon wieder alles durcheinander gebracht hätte, wäre am Sonntagabend Paul McCartneys Liverpool-Oratorium in großer Chorbesetzung im Dom erklungen. Das ist schon vor längerer Zeit abgesagt worden. Festlich geht es trotzdem zu, denn es findet ein Konzertabend mit der Elbland-Philharmonie, Echo-Preisträger Martin Schmeding an der Orgel und Werken statt, die in Mitteldeutschland selten erklingen.