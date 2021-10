Kupferdiebe Niederau: Bahn beklagt höheren Schaden an ausgeschlachteten Loks

Bislang Unbekannte haben Ende Juli ausrangierte E-Loks in Niederau ausgeschlachtet. Der Schaden an den 57 Loks sei höher, als ursprünglich angegeben, so die Deutsche Bahn. Die Ermittlungen dauern an. Ob auch der Wachschutz des Geländes im Fokus der Polizei steht, dazu machen die Ermittler keine Angaben.