Ein Falschfahrer hat am Montag auf der Autobahn 13 bei Radeburg vier Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei Dresden mitteilte, fuhr der 31-Jährige mit seinem Auto auf der Autobahn in die falschen Richtung (Berlin). Nach ersten Ermittlungen der Polizei war er gegen 11:40 Uhr am Parkplatz Finkenberg entgegengesetzt zur Fahrtrichtung gestartet. Bei seiner Fahrt touchierte er zwei Autos. Als er kurz darauf versuchte, zwischen einem Laster und einem Auto durchzufahren, kam es zum Zusammenstoß.