Der Stahlwerk-Betreiber Feralpi plant den Bau eines neuen Walzwerkes in Riesa. Das neue Werk soll das alte nicht ersetzen, sondern ergänzen, kündigte der italienische Stahlwerkkonzern an. Er plant die Eröffnung ab dem 1. Quartal 2024. Damit soll auch das Personal aufgestockt werden. 80 bis 100 Arbeitsplätze seien im Gespräch, berichtete zuerst die "Sächsische Zeitung".

Feralpi - Die Gruppe Feralpi ist nach eigenen Angaben einer der führenden Stahlhersteller in Europa (1,30 Milliarden Euro Umsatz 2019), der sich auf die Herstellung von Stählen für den Bausektor und auch für Spezialanwendungen spezialisiert hat. - Das Mutterunternehmern hat seinen Sitz in Italien und besteht seit 1968. Das Werk in Riesa kam 1992 dazu.

Die Stahlwerke waren im Jahr 2017 mit dem sogenannten "Dioxin-Skandal" bundesweit in den Schlagzeilen gelandet. Das Unternehmen bestätigte damals selbst zu hohe Chrom-Emissionen. Mehrere Anwohner hatten in den vergangenen Jahren wegen Lärm, Feinstaub und Umweltbelastung durch das Stahlwerk geklagt. Die Landesdirektion Dresden hatte 2008 eingeräumt, dass es in der Vergangenheit gravierende Umweltprobleme in dem Werk gab.