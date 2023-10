In Meißen hat es eine Havarie an einer Fernwärmeleitung gegeben. Am kommenden Montag (30.10.) soll es deshalb rechtsseitig der Elbe "zu einer großräumigen Versorgungsunterbrechung bezüglich der Fernwärme kommen", teilten die Stadtwerke am Freitag mit. Das sei nötig, um den Schaden an der Leitung zu beheben.