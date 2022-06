Bundesanwaltschaft Nach Festnahme in Röderaue auch mutmaßlicher Rechtsextremist in Leipzig verhaftet

Bei Ermittlungen gegen eine rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung und dem Verlag "Der Schelm" hat die Bundesanwaltschaft einen weiteren Mann festnehmen lassen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurde der Deutsche und ehemalige Leipziger NPD-Stadtrat Enrico B. durch Beamte des Landeskriminalamt Sachsen in Leipzig verhaftet. Er soll die Vereinigung mitgegründet haben, die unter dem Dach des Verlags "Der Schelm" Bücher mit nationalsozialistischer und antisemitischer Ideologie vertreibt und damit Volksverhetzungsdelikte begeht. Der Beschuldigte sei insbesondere für die Lagerung und den Versand der Schriften verantwortlich gewesen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Für die Vereinigung mietete er demnach Lagerräume an und hatte dort mehrere Tausend im Ausland gedruckte Bücher mit strafrechtlich relevanten Inhalten auf Vorrat. Am Freitag will ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob Enrico B. in Untersuchungshaft kommt.

Bereits am Mittwoch wurde der mutmaßlicher Rechtsextremist Matthias B. in Röderaue im Landkreis Meißen festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft wurde der Haftbefehl am Donnerstag vollstreckt. Der Mann soll ebenfalls Mitglied der rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung sein, die den Verlag betreibt. Am Mittwoch waren die Räume des Mannes sowie weiterer drei Beschuldigter in Brandenburg und Sachsen durchsucht worden .



Der festgenommene Deutsche, Matthias B., und drei weitere Beschuldigten sollen spätestens seit August 2018 Mitglieder der kriminellen Vereinigung sein. Matthias B. soll in der Vereinigung eine herausgehobene Funktion gehabt haben. So bearbeitete er unter anderem Online-Bestellungen und wies andere Gruppenmitglieder zum Versand der Bücher an.