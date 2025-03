In der alten Puppenfabrik in Nossen hat das Dachgeschoss am Dienstagabend in voller Ausdehnung gebrannt. Das Feuer konnte nach mehreren Stunden gelöscht werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das denkmalgeschützte Gebäude ist nur noch eine Ruine und muss möglicherweise abgerissen werden. Deshalb wurden mehrere Straße sicherheitshalber gesperrt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.