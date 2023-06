Am Dienstagabend ist eine Unternehmerin aus Nossen im Wohnhaus eines österreichischen Ehepaares in der Steiermark erschossen worden. Die Angestellte der Frau in Sachsen kann es noch nicht fassen, sagte sie MDR SACHSEN. Wie es nach dem plötzlichen Tod ihrer Chefin mit ihr und den drei anderen Kolleginnen weitergehen soll, ist völlig unklar. Erstmal machten sie weiter, bis die Angehörigen der Getöteten etwas entschieden hätten. Für die Polizei in Österreich ist die Tat geklärt. Der Täter: ein knapp 50 Jahre alter Berufschullehrer, bestätigte die österreichische Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Der Mann und die Unternehmerin aus Sachsen hätten sich gekannt.

Obduktion: Zwei Frauen und ein Mann tot

Zu der Tat war es den Angaben der österreichischen Polizei zufolge bereits am Dienstag gekommen. Gegen 18 Uhr seien drei Leichen in einem abgelegenen Einfamilienhaus in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg im Bezirk Murau gefunden worden. Eine der Toten ist die Unternehmerin aus Nossen. Bei den beiden anderen handelt es sich um ein Ehepaar, das in dem Wohnhaus gemeldet war. Alle drei wiesen laut Polizei "offensichtliche Schussverletzungen" auf.

Die von der Staatsanwaltschaft Leoben angeordnete Obduktion ergab, dass beide Frauen an den jeweils ihnen zugefügten Schussverletzungen im Oberkörper starben. Wie der österreichische Polizeisprecher Markus Lamp aus der Steiermark MDR SACHSEN sagte, konnte inzwischen die Tat rekonstruiert werden. Demnach soll der Mann zuerst seine Ehefrau mit einer Kugel erschossen haben, danach die Frau aus Sachsen - sie hatte zwei Schussverletzungen.



Auch im Oberkörper des Mannes stellte die Gerichtsmedizin eine tödliche Schussverletzung fest. Die Polizei geht wegen der Spuren davon aus, dass sich der Mann selbst erschossen hat. Beamten der Spurensicherung fanden in seiner Nähe die Tatwaffe. Diese war auf den Berufsschullehrer registriert und auch legal in seinem Besitz. Ein Fremdverschulden durch eine vierte Person schließt die Polizei aus.

Suizid-Gedanken? Hier finden Sie Hilfe Hilfe bei Suizidgedanken oder bei persönlichen Krisen:



- Sie haben Selbsttötungsgedanken oder eine persönliche Krise? Die Telefonseelsorge hilft Ihnen rund um die Uhr, Telefon: 0800 1110-111 und 0800 1110-222. Der Anruf ist anonym und taucht nicht im Einzelverbindungsnachweis auf.



- Auf der Webseite www.telefonseelsorge.de finden Sie weitere Hilfsangebote, zum Beispiel per E-Mail oder im Chat.

Ein Polizeisprecher beschreibt das Wohnhaus als gepflegt. Darin lebten den Angaben zufolge ein Ehepaar und ein Hund. Bildrechte: dpa

Erschossene Frau kannte ihren Mörder

"Was der auslösende Moment war, ist fraglich", meinte Polizeisprecher Lamp. "Man kann viel spekulieren, aber fragen können wir die Personen jetzt nicht mehr. In welcher Beziehung die beiden Frauen standen, ist noch unklar." Die Leichen seien an unterschiedlichen Orten im Haus gefunden worden. Zurzeit ermitteln ein Mordermittlungsteam und Tatortbeamte des Landeskriminalamtes Steiermark mit örtlichen Polizeiinspektionen. Sie ermitteln auch zum Motiv der Tat.



Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich der Ehemann und die Frau aus Sachsen seit einiger Zeit. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden in jüngster Vergangenheit bereits einige Tage gemeinsam in der Heimatstadt der Frau, in Bayern sowie in Österreich verbracht hatten, bevor sie am vergangenen Sonnabend mit einem Mietfahrzeug zum Einfamilienhaus nach St. Peter am Kammerberg gefahren sind. Dort war der Mann zusammen mit seiner Ehefrau, die ebenfalls Lehrerin war, offiziell gemeldet.

Vor dem Unternehmen der erschossenen Frau stehen am Donnerstag Kerzen. Der Betrieb läuft vorerst eingeschränkt weiter. Bildrechte: Jens Kaczmarek

Tat kam ans Licht, weil Täter nicht zur Arbeit kam

Weil der Mann nach seinem Urlaub zwei Tage lang nicht bei der Arbeit erschien, wurde eine sogenannte "Abgängigkeitsanzeige" gestellt. Daraufhin suchte die Polizei nach ihm. Die Einsatzkräfte gelangten mithilfe der örtlichen Feuerwehr in das versperrte Haus. "Der Mann wird von seinem Umfeld als sehr zuverlässig und gemocht beschrieben", so Polizeisprecher Markus Lamp. In welcher Beziehung die Ehefrau des Täters und die sächsische Unternehmerin zueinander standen, sei nicht bekannt.