Eine 62-jährige Frau ist am Bahnhof in Meißen von einem Zug erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Frau, die auf Gehhilfen angewiesen war, am Montagabend beim Aussteigen zwischen die Regionalbahn und den Bahnsteig. Sie wurde dann von dem wieder anfahrenden Zug mitgeschleift.