Bei einem Motorbootunfall auf der Elbe bei Meißen Oberspaar sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Wasserschutzpolizei saßen die beiden Frauen im Alter von 41 und 45 Jahren am Sonntagnachmittag auf der Heckbank eines roten Motorboots, als der Bootsfahrer einen Schaufelraddampfer überholen wollte. Der Dampfer namens "Stadt Wehlen" der Sächsischen Dampfschifffahrt fuhr in Richtung Dresden. Das Boot sei dann bei dem Manöver so ungünstig auf die Wellen am Heck des Dampfers aufgekommen, dass die Frauen in die Luft geschleudert worden seien.