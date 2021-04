Ein Weinberg des Staatsweinguts in Weinböhla erweist sich seit Jahren als extrem frostgefährdet. In der Nacht zum Dienstag wurden dort wieder Frostschutzkerzen zwischen den Rebzeilen aufgestellt.

Ein Weinberg des Staatsweinguts in Weinböhla erweist sich seit Jahren als extrem frostgefährdet. In der Nacht zum Dienstag wurden dort wieder Frostschutzkerzen zwischen den Rebzeilen aufgestellt. Bildrechte: imago images/photothek

Wie bereits in zurückliegenden Jahren haben die Winzer vom Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul in der Nacht zum Montag wieder Frostkerzen aufgestellt. Damit sollen nach Angaben der Winzer Frostschäden an den Rebstöcken verhindert werden. Erste Rebsorten beginnen derzeit auszutreiben und könnten bei Minusgraden erfrieren.



"Wir sind vorsichtig optimistisch, dass es funktioniert hat", sagte Weingutssprecher Martin Junge nach dem nächtlichen Einsatz der Weinbauern. Man müsse nun sehen, wie die Reben in den kommenden Tagen weiter austreiben. Für Dienstagfrüh ist nochmals Frost angekündigt.