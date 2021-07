Zusammenschluss Gemeinsames Feuerwehrhaus für Hirschstein und Stauchitz

Hirschstein und Stauchitz sind zwei benachbarte Gemeinden zwischen Meißen und Riesa. In beiden Orten sind die Feuerwehren am Freitag umgezogen – und zwar in ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus. Ab sofort teilen sich die beiden Gemeinden die Zentrale bei Mehltheuer und arbeiten als eine Ortsfeuerwehr zusammen.