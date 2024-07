"Auf den Spuren der Mönche", so heißt die Tour. Wer damit ganz spielerisch das Kloster entdecken möchte, der kann sich am Eingang einen Rucksack ausleihen und seine GPS-Schnitzeljagd beginnen. Bevor es auch für mich richtig losgeht, zeigt mir Peter Dänhardt, was alles in dem Rucksack steckt. Denn neben dem GPS-Gerät, das übrigens auch einfach durch ein Handy ersetzt werden könnte, gibt es noch mehr Hilfsmittel für den modernen Schatzsucher.

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß