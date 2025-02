Am Donnerstag konnte der Deutsche festgenommen werden. Den Angaben zufolge wurde noch am selben Tag Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.



Der Beschuldigte sei nicht vorbestraft und habe bislang keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht, hieß es. Die Ermittlungen dauerten zunächst noch an und würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es weiter.