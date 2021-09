Auf den ersten Blick sieht das neue Gebäude an der Leipziger Straße in Meißen ganz normal aus. Ein gewöhnliches Flachdach-Gebäude mit großem Saal. Platz für die geplanten Tagungen, Hochzeiten und sonstige Festivitäten ist jedenfalls da. Doch auf den zweiten Blick fallen einem die außergewöhnlichen Baustoffe auf, weiß auch Helge Landmann, Vorsitzender des Vereins und Mitglied der Fraktion "Bürger für Meißen" im örtlichen Stadtrat. So zum Beispiel direkt im Eingangsbereich, wo bei Fertigstellung einmal die Garderobe sein soll. Ein kleines Rechteck im Boden lässt Besucher erkennen, was sich an Stelle von konventionellem Dämmstoff unterhalb des Fußbodenbelags befindet: jede Menge leere Weinflaschen, insgesamt 26.000.