Auf dem Festplatz in Meißen laufen Männer in dicken Arbeitsjacken zwischen Lkw-Anhängern und Zirkuszelt hin und her. Sie tragen Leitern, ziehen Kabel und heben Bretter aus einem Anhänger. All das bei grau-kaltem Wetter mit minus einem Grad, der Boden am Flussufer gefroren. Einer der Männer ist der Zirkuschef Samuel Endres. Ihm macht die Witterung offenbar wenig aus. "Wind, Wetter, das kennen wir unser ganzes Leben lang. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt aufbauen und richtig loslegen können", sagt der Schausteller. Vorbei das "bange Warten" auf dem Ausweichgelände ein Stück die Bundesstraße 6 ortsauswärts auf dem DLRG-Gelände.

Sortieren, was in aller Eile gerettet wurde

Seit dem 1. Weihnachtsfeiertag stand die Zirkusfamilie dort mit ihren 25 Tieren und zehn Wohnwagen, vertrieben vom Elbehochwasser. "Wir haben bestimmt zehn, 20 Mal am Tag bangend runter auf die Elbe geblickt und die Wasserstände verfolgt", sagt Endres. In der Nacht zu Heiligabend stieg das Elbewasser immer weiter. Erst waren sich die Zirkusbetreiber nicht sicher, ob sie räumen oder bleiben sollen, dann der Entschluss: "Wir bauen komplett ab." Innerhalb weniger Stunden kamen Zelte, Aufbauten, Bänke auf Anhänger und alle Tiere in Sicherheit. Helfer aus Meißen und Coswig fassten mit an.

