Ein Vater hat seinen Sohn auf dem Rastplatz Finkenberg nahe Radeburg an der A13 vergessen. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, stand der Sechsjährige aus Tschechien mit Tränen in den Augen auf dem Rastplatz. Polizisten beruhigten das Kind und fanden heraus, dass der Junge mit seinem Vater in Richtung Berlin unterwegs war. Der Mann war nach einem Zwischenstopp auf dem Rastplatz versehentlich allein weitergefahren.