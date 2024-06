Am 4. Juli nun wird es soweit sein: Paul wird in Athen in Griechenland von einem US-Chirurgen am rechten Auge operiert. "Ich freue mich, weil ich mit dem Flugzeug fliegen möchte. Ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen", erzählt der Junge MDR SACHSEN über die anstehende Reise.