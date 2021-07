Auf einem abgegrenzten Bahngelände in Niederau sind Unbekannte in insgesamt 57 dort abgestellte E-Loks eingebrochen und haben diese ausgeschlachtet. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, drangen sie bereits zwischen Freitag und Sonnabend in die betagten Loks der Baureihe 143 ein und stahlen die Grundlastdrosseln aus Kupfer sowie kupferne Zugheizkabel. Der Wert des Metalls liegt den Angaben zufolge bei 45.000 Euro, der Sachschaden ist höher. Die Polizei ermittelt.