Windkraft aus Klipphausen Schließungspläne bekommen Gegenwind: Mitarbeiter wollen Getriebewerk selber retten

Es klingt kurios. Während Deutschland die Windkraft massiv ausbauen will, macht der Windkraft-Getriebe-Hersteller Eickhoff Windpower im sächsischen Klipphausen dicht. Das Unternehmen mit Sitz in Bochum argumentiert: Die Produktion von Windanlagen lohne sich in Deutschland nicht mehr. Für Verwunderung hat das auch bei den Beschäftigten gesorgt. Sie wollen ihr Werk nun in Eigenregie sanieren, mit der Unterstützung eines Beraters und der Gewerkschaft. Ob das klappt? MDR-Reporter Ralf Geißler berichtet.