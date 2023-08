Windkraft Mitarbeiter wollen Eickhoff-Werk in Klipphausen retten

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Isabel Theis

Es klingt kurios. Während Deutschland die Windkraft massiv ausbauen will, macht der Windkraft-Getriebe-Hersteller Eickhoff Windpower im sächsischen Klipphausen dicht. Das Unternehmen argumentiert: Die Produktion von Windanlagen lohne sich in Deutschland nicht mehr. Für Verwunderung hat das auch bei den Beschäftigten gesorgt. Sie wollen ihr Werk nun in Eigenregie sanieren , mit der Unterstützung eines Beraters und der Gewerkschaft. Ob das klappt? MDR-Reporter Ralf Geißler berichtet.