Musik Nach Corona-Pause: Wiedersehensfreude beim Rock- und Blues-Festival im Kloster Altzella

Zu Himmelfahrt ist im Kloster Altzella in Nossen eine Tradition fortgesetzt worden. Nach zwei Jahren Corona-Pause ging das seit 2002 bestehende "Rock- und Blues-Festival" wieder an den Start. Bei den Musikfans kam das gut an. Einige hatten wegen der Pause schon Entzugserscheinungen.