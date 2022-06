Die Zwangsversteigerung des historischen Kornhauses in Meißen ist vom Tisch. Wie die Kommune mitteilte, sind sämtliche auf dem Objekt lastenden Schulden beglichen worden. Der Zwangsversteigerungstermin am kommenden Montag sei damit hinfällig. Das teilte eine Stadsprecherin MDR SACHSEN mit, zuerst hatte die "Sächsischen Zeitung" berichtet.

Das Kornhaus gehört zum Gebäudeensemble der Albrechtsburg und befindet sich im Besitz einer österreichisch-italienischen Investorengruppe. Bis 2008 hatte es der Stadt Meißen gehört. Ursprünglich wollten die Investoren es zu einem Luxushotel umbauen. Allerdings verfiel das Gebäude aus dem späten 15. Jahrhundert immer mehr. Die AfD hatte Interesse an einem Kauf bekundet, um dort ein Schulungs- und Tagungszentrum zu errichten und wollte bei der Versteigerung mitbieten. Dagegen regte sich breiter Widerstand.

Am vergangenen Montag lehnten die Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD im Kulturausschuss des Landtages einen Antrag der Linken ab, der die Regierung zum Kauf des Kornhauses aufforderte. Der SPD-Abgeordnete Frank Richter hatte sich schon zuvor in einem von Prominenten unterstützten offenen Brief für einen Erwerb des Kornhauses durch den Staat stark gemacht.