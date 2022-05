Sächsisches Kulturgut Kachelmann will Versteigerung des Meißner Kornhauses an AfD verhindern

"Das Gebäude gehört in öffentliche Hand und nicht in private Hand und schon gar nicht in die Hand irgendeiner Partei", sagte Richter im Gespräch mit MDR SACHSEN. Verursacher des Problems sei die Stadt Meißen, die das Gebäude an einen privaten Investor verkauft hat, ohne die Möglichkeit, das Gebäude zurückzukaufen. "Das war ein Fehler", so der Parlamentarier, der für die SPD im Landtag sitzt.