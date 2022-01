Ruckelnde Digitalisierung Landkreis Meißen kritisiert fehlende Landesgelder für Breitbandausbau

Der Landkreis Meißen will im März die Aufträge für den Breitband-Ausbau vergeben und sogenannte weiße Flecken bei der Versorgung beseitigen. Der Bund würde in diesem Zusammenhang auch den Ausbau dort fördern, wo derzeit nur geringe Datenraten verfügbar sind - sogenannte graue Flecken. Weil der Freistaat keine Kofinanzierung sichert, droht dies zu scheitern. Eine echte lückenlose Breitbandbedeckung des gesamten Kreisgebietes wird es nicht so schnell geben.