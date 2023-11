In Meißen haben sich am Freitagvormittag Vertreter und Vertreterinnen der Landkreise getroffen. Bei der Jahresversammlung mit Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) als Gast stand Sachsens Wirtschaft im Mittelpunkt. Fünf Aufgabenfelder wurden in einem Positionspapier formuliert, in denen die Landkreise Handlungsbedarf sehen. Landkreistags-Präsident Henry Graichen (CDU) zufolge stehen sie unter dem Motto: "Bremsen lösen - für eine starke sächsische Wirtschaft".