Nachzügler Sebastian Fischer wurde 1981 im Vogtland geboren. Bis 1998 besuchte er die Schule in Priestewitz und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Koch in Dresden. In den darauffolgenden Jahren arbeitete Fischer in der Schweiz, Frankreich und Norwegen. Als Mitglied im Sächsischen Landtag war er Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft.