Noch immer gibt es in Sachsen einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Seiteneinsteiger sind deshalb nach wie vor gefragt. Damit sie das nötige Rüstzeit erhalten, besuchen sie einen dreimonatigen Kurs. Am Mittwoch ist in Sachsen wieder ein solcher Einstiegskurs gestartet. Mit dabei war auch Svantje Ahlrichs. Sie hat bereits ein Kunststudium hinter sich und wollte schon immer Lehrerin werden. Jetzt erfüllt sie sich diesen Traum.