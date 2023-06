Nur für kurze Zeit herrscht an diesem Freitagvormittag Stille an der Kreuzung Wielandstraße/Nossener Straße in Wilsdruff. Die restliche Zeit fahren Autos und Lieferfahrzeuge fast ununterbrochen auf und ab. Trotzdem ist eines anders: Die Blechlawine an großen Sattelschleppern, die den Ort über Monate geplagt hat, ist verschwunden. Das seit Mittwoch geltende Lkw-Verbot zwischen Nossen und Wilsdruff scheint erstmals Wirkung zu zeigen. Die Regelung soll Lkw-Fahrer davon abhalten, die Baustellen auf der A4 über die Landstraße S36 zu umfahren. Allerdings hat das nicht sofort geklappt. Noch am Donnerstag sah die Lage vollkommen anders aus.