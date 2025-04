Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Geschichte Lorenzkirch: Der wahre Ort des Elbe-Days

Hauptinhalt

25. April 2025, 15:10 Uhr

Der Elbe-Day in Torgau erinnert jährlich am 25. April an das erste Zusammentreffen alliierter Truppen auf deutschem Boden am Ende des Zweiten Weltkrieges. Jedoch fand die allererste Begegnung gar nicht in Torgau statt.