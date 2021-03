Ein 44-jähriger Mann aus Meißen ist seit Freitag wegen mutmaßlichen bewaffneten Drogenhandels in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dresden am Montag mitteilten, wurde der Mann bei einer Kontrolle am Tag zuvor mit rund 200 Gramm Crystal Meth im Rucksack erwischt.