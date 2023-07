In Sachsen hat die Mohnernte begonnen. So werden beim Landwirtschaftsbetrieb Schober in Helbigsdorf bei Wilsdruff insgesamt 15 Hektar abgeerntet. Mit Glück sind es 1,5 Tonnen pro Hektar. Bei der Ernte sei besondere Vorsicht gefragt, damit der Mohn nicht auf dem Feld, sondern in der Backstube landet, erklärt Landwirt Karl Schober. Sein Mohn wird unter anderem an die Bäckerei Schmidt in Königstein geliefert.

Am Sonntag hat das Wetter gepasst und in Helbigsdorf konnte die Mohnernte starten. Bildrechte: MDR