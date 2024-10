Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Koi-Herpes-Virus Tonnenweise Karpfensterben sorgt für schlechte Fischernte in Moritzburg

22. Oktober 2024, 12:17 Uhr

Am Wochenende findet wieder das alljährliche Fisch- und Waldfest in Moritzburg statt. Ein Highlight: das Abfischen des Moritzburger Schlossteiches. Vor allem Karpfen werden dabei in mehreren Fischzügen geernet. Doch die Fischernte fällt in diesem Jahr weniger gut aus.