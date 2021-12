Langsam, aber sicher füllen sich die Parkplätze in Moritzburg. Immer mehr Autos rollen am Sonntagmittag an. Überwiegend gut gelaunte Menschen, eingepackt in dicke Wintersachen und mit Sonnenbrille sind unterwegs. Obwohl die Aschenbrödel-Ausstellung geschlossen hat, zieht das Schloss die Menschen magisch an. Kein Wunder, denn das Wetter am zweiten Weihnachtsfeiertag ist perfekt. Nicht zu kalt, nicht zu warm, wenig Wind, aber viel Sonne und ein nahezu blauer Himmel.