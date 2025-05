Vom Mai bis September wird Dieter Semetzky nun im Dämmerlicht die einstündige Tour "durch die alterwürdigen Gassen der unteren Altstadt" anbieten - Treppensteigen also nicht notwendig, wie Christina Czach von der Tourist-Information Meißen erzählt. Anders als andere Stadtführungen in Meißen endet die Nachtwächtertour also nicht auf dem Burgberg.

Bevor Dieter Semetzky Nachtwächter in Meißen wurde, ist der gebürtige Dresdner viel in der Welt herum gekommen. Als Steuermann im Rudersport hat er 1968 in Mexiko eine olympische Silbermedaille erkämpft. Auch bei zwei DDR-Meisterschaften hat er mit seinem Team vordere Plätze belegt - einmal haben sie sogar den Meistertitel geholt. Danach fuhr er jahrelang als Kapitän der DDR-Handelsflotte zur See.