Sachsen hat eine neue Weinkönigin. In Meißen ist am Dienstag die 33. Sächsische Weinkönigin gekürt worden. Dabei konnte sich die 33 Jahre alte Nicole Richter aus Dresden gegen die Konkurrentinnen durchsetzen. Sie wird nun ein Jahr lang das Weinbaugebiet Sachsen und die rund 2.000 Winzerinnen und Winzer entlang des Elbtals vertreten. Dabei kommen auf die gelernte Pharmakantin mehr als 100 Veranstaltungen und Termine zu. Nicole Richter bewirtschaftet in Dresden einen kleinen Weinberg. Ihr zur Seite stehen die Weinprinzessinnen Sabrina Papperitz (29) aus Radebeul und Nina Koblenz (49) aus Markleeberg.