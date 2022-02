Über einen Rohmilchtank fließt die Milch direkt in die Molkerei. Hier wird sie kurz pasteurisiert, also erhitzt, um eventuelle Keime abzutöten. "Was wir definitiv nicht tun, ist homogenisieren. Also wir verzichten darauf, die Fettstruktur in der Milch zu zerstören, weil wir davon ausgehen, dass es der Gesundheit nicht zuträglich ist", erklärt der Öko-Landwirt. Schon eine halbe Stunde nach dem Melken ist die Milch in der Flasche und steht ein, zwei Stunden später bereits im Laden. Frischer geht’s nicht. In der Flasche steckt nur die dort entstandene Biomilch. Das ist bei größeren Molkereien anders. Hier kommt in der Regel Milch von verschiedenen Höfen zusammen.