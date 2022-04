2021 habe ich an dieser Stelle über den Aufstieg auf die Türme des Doms zu Meißen berichtet und mich über zwei Gemälde im Dom gewundert. Speziell ging es um zwei Cranach-Bilder, die die Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon überlebensgroß zeigen. "Was um Himmels willen ist mit deren Schuhen passiert? Sind sie nicht fertig gemalt worden", fragte ich mich damals. Eine Gästeführerin erzählte, dass die Schuhe vor rund 450 Jahren in der Cranach-Werkstatt in Wittenberg von Schülern mit Schablonen gemalt wurden.