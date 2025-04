Bildrechte: Kathrin König

Dom Meißen Durchmachen am Feuer für die Feier des Osterlichts

Hauptinhalt

20. April 2025, 10:34 Uhr

Für Christen in der Welt ist Ostern der wichtigste Feiertag mit vielen Traditionen und Bräuchen. Seit einigen Jahren ist für christlichen Pfadfinder in Meißen die Nachtwache am Feuer auch eine Tradition, die sie pflegen. In dieser Osternacht sind zehn Mädchen und Jungen bei drei Grad Kälte am Feuer wachgeblieben und waren im Kreuzgang des Domes zu Meißen die ersten, die den Ostersonntag begrüßten.