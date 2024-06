Die von einem Marineschiff auf der Ostsee gerettete Frau mit zwei Kindern auf einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) wohnt in der Nähe von Meißen. Die Frau hatte sich mit ihren neun und zehn Jahre alten Kindern am späten Montagabend 22:15 Uhr mit dem SUP von Dranske auf Rügen auf den Weg zur Insel Hiddensee gemacht, teilte die Polizei mit. Dort wollte sie am Strand mit ihren Kindern übernachten, hieß es. Wegen der Strömung seien Mutter und Kinder in Richtung offene See getrieben worden.