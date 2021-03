Jahangir war vor 13 Jahren nach Deutschland eingereist und ist erwerbstätig. Er lebt in Meißen und ist seit 2020 mit einer Deutschen verheiratet. Anfang März war der 41-Jährige bei einem Behördentermin festgenommen worden und sollte am 17. März im Rahmen einer geplanten Sammelabschiebung vom Flughafen Leipzig/Halle nach Pakistan gebracht werden. Kurz vor der geplanten Abschiebung wurde der Fall öffentlich bekannt und Jahangir aus der Abschiebehaft entlassen - obwohl das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen kurz zuvor die Abschiebung für rechtmäßig erklärt hatte.

Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, seine Identität verschleiert zu haben und unerlaubt nach Deutschland eingereist zu sein. Außerdem seien ausreichende Deutschkenntnisse in der Vergangenheit nicht nachgewiesen worden. Dass er inzwischen mit einer Deutschen verheiratet ist, hatte für die Gerichte zuletzt eine untergeordnete Rolle gespielt. Um dauerhaft in Deutschland leben zu können, muss Jahangir dem OVG Bautzen zufolge in der Deutschen Botschaft seines Heimatlandes einen Antrag stellen.