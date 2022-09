Wartung Panoramaaufzug am Burgberg Meißen gesperrt

Der Panoramaaufzug am Meißner Burgberg ist ab sofort gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, erhält der Aufzug einen neuen Anstrich. An der Talstation sollen auch die Säulen vom Rost befreit werden und anschließend einen Schutzanstrich erhalten. Außerdem stehen kleinere Reparaturen an. Die Arbeiten dauern den Angaben zufolge mindestens zwei Wochen.