Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz hat zu Pfingsten das Augenmerk auf die Themen Überforderung und Verantwortung gelegt. In seiner Predigt, die Pfingstmontag immer im Dom zu Meißen stattfindet, sprach er über den Umgang mit Überforderung - "oder Burnout, wie man auch sagt". Viele Menschen seien heutzutage überfordert. "Ein Zustand, in dem die Menschen sagen, die Last ist zu schwer, die sie tragen sollen", sagte Bilz und gab zu, "auch manchmal solche Last" zu fühlen. Doch wie damit umgehen?

Einsicht und Aussprache des Problems

Der erste Schritt sei zugleich der schwerste: sich einzugestehen, dass man überfordert sei. Denn es fühle sich manchmal wie Versagen an. Und Schritt zwei? "Es muss ausgesprochen werden." Danach stellten sich die Betroffenen viele Fragen, etwa was man alles übernehmen soll, wofür man verantwortlich sei und was man abgeben müsse. "Denn in Überlastungssituationen finden sich auch alternative Lösungen. Die Person muss Verantwortung abgeben."

Viele Vorgesetzte und Führungskräfte wollten alles kontrollieren und in der Hand behalten. Zugleich höre Bilz in der Landeskirche von vielen Hauptamtlichen den Wunsch, einen Teil der Last an Ehrenamtliche abgeben zu können.

Landesbischof Tobias Bilz hatte als Grundlage für seine Predigt aus dem 4. Buch Mose Kapitel 11 die Verse 11 bis 25 vorgenommen und Bezüge zum Stresslevel heutiger Tage hergestellt. In Überlastungssituationen finden sich auch alternative Lösungen. Die Person muss Verantwortung abgeben. Tobias Bilz Bischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen

Verantwortung abgeben und teilen

Zum Pfingstfest erinnerte der Bischof daran, dass Last und Verantwortung abgeben Teilhabe bedeute. Bilz verlangte von denen, die sich überfordert fühlen, dass sie anderen Menschen mehr zutrauen sollten. Gleichzeitig forderte er jene in der sogenannten zweiten Reihe auf, Verantwortung zu übernehmen. "Ich wünsche mir fröhliche Menschen, die ihr Geschäft tun und wir uns alle gegenseitig ermutigen." Sich zu begeistern, sei im Protestantismus und in Deutschland wenig ausgeprägt, weil vieles gern nüchtern betrachtet werde, meinte er. Doch warum nicht mit Pfingsten Neues wagen?

Neue zeitgenössische Kirchenmusik

Neues erklang vor und nach der Bischofspredigt auch im Meißner Dom. Es war der "Christus-Hymnus" des Komponisten Oskar Gottlieb Blarr zu erleben. Das Werk aus dem Jahr 2.000 ist geprägt von ungewöhnlichen, zuweilen orientalisch anmutenden Klängen und wird teils in griechischer Sprache gesungen. Ein Experiment, auf das sich das Ensemble Meißner Dommusik, der Domchor und Solisten unter der Leitung von Domkantor Thorsten Göbel zu Pfingsten einließen.