Arbeitsalltag examinierter Pfleger auf den Philippinen anders als in Sachsen

Nu, nu: vom Deutsch lernen und Sächsisch verstehen

Mit Empathie den älteren Menschen begegnen

Anfängliche Ängste und Abwehr innerhalb der Belegschaft und bei Bewohnern sind gewichen

Seit einem Monat ist Clifford Galvan in Meißen und freut sich übers Herbstwetter: "Ich bin überrascht, wie warm es ist." Der 36 Jahre alte Pfleger aus einer Kleinstadt von der Insel Mindenao im Südosten der Philippinen ist seiner Frau gefolgt. Sie arbeitet seit 2019 im Alten- und Pflegeheim Pro Civitate in Meißen-Triebischtal. Nach sechs Jahren als examinierter Pfleger im Krankenhaus hat Galvan nun auch seine Koffer gepackt und in Meißen wieder ausgeräumt. Neun Monate lang lernt er weiter Deutsch, hat Ausbildungsstunden in der Pflege und arbeitet als Praktikant. Anpassungslehrgang nennen deutsche Bürokraten das. Danach darf er auch hierzulande voll in der Pflege arbeiten.

Galvans Arbeitsalltag wird sich in Meißen von seinem früheren unterscheiden. "Auf den Philippinen kümmern sich die Verwandten um die Alten. Sie sind fürs Waschen und alles zuständig, was der alte Mensch braucht. Oder staatlich bezahlte Assistenzkräfte kommen und machen die Grundpflege", erzählt er. Als Pfleger in seinem Heimatland sei er für die medizinischen Aspekte und das Gesundheitsmanagement zuständig. In Meißen kümmern sich Altenpfleger komplett um die Bewohner und um die Dokumentation - ohne Assistenz. Dafür müssen sie bei medizinischen Sachen einen Arzt rufen.

Nu, nu: Sprache lernen, Dialekt verstehen

Am schwersten jedoch findet der 36-Jährige die deutsche Sprache, die er parallel zur Pflegeausbildung weiter lernt. "Ich habe immer Kopfschmerzen wegen der Sprache", sagt Clifford Galvan auf Deutsch und fügt lachend hinzu: "Es ist aber auch interessant mit diesen Artikeln vor jedem Wort."

Deutsch findet Clifford Galvan schwer zu lernen und er könne es noch gar nicht gut. Das erzählt er in fließendem Deutsch im Interview mit MDR SACHSEN. Bildrechte: Kathrin König

Wenn er sich gelegentlich beklagt, motiviere ihn seine Frau Sharro Jay: "Du musst die Sprache lernen. Die Bewohner reden nur Deutsch." Das stimmt nicht ganz, schränkt Sharro Jay Simbajon Galvan ein. Einzelne Senioren sprechen wieder Englisch mit den Pflegekräften, einer lerne von den Kolleginnen gerade Philippinisch. Und manchmal müssen sie alle gemeinsam wegen des sächsischen Dialekts lachen. "In Meißen sagt man immer 'nu' und Puschen zu Hausschuhen. Da kommt man nie drauf. Es klingt doch Englisch", meint die 31-Jährige, die seit diesem Jahr als Praxisanleiterin ihre Kollegen einarbeitet.

Langer Weg einer "Kultur der Ermöglichung"