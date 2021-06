Die Polizei hat Ermittlungen nach dem Brand zweier Fahrzeuge in Meißen aufgenommen. Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden bestätigte MDR SACHSEN, dass die betroffenen Fahrzeuge dem Deutschen Roten Kreuz gehören. Es sei neben den Fahrzeugen auch eine Hausfassade beschädigt worden. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro beziffert.

Nach Angaben eines Reporters gehörten die Fahrzeuge zum DRK-Krankenfahrdienst und waren auf dessen Gelände in der Niederauer Straße in Meißen abgestellt. Das Feuer wurde am Dienstag kurz nach 22 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr Meißen war nach eigenen Angaben mit mehreren Einsatzfahrzeugen ausgerückt, um die brennenden Autos zu löschen.