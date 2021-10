Hans Dieter G. ist am 29. Juli von einer Radtour mit seinem E-Bike nicht nach Hause zurückgekehrt. Der 93-Jährige lebt in Seerhausen bei Riesa im Haus seiner Tochter. Diese hat jetzt "Kripo live" eingeschaltet, um so möglicherweise Hinweise zum Verbleib ihres Vaters zu erhalten.