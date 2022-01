Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen befindet sich nach Ansicht von Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) bei ihrer Konsolidierung auf einem guten Weg. Die Manufaktur habe eine ganz gute Perspektive. Nur der Ausflug in das Luxussegment habe sich als wenig sinnvoll erwiesen, so der Minister. "Jetzt sind wir wieder bei den Wurzeln und konzentrieren uns auf das Kerngeschäft." In der Pandemie habe Meissen wie auch andere Unternehmen aber noch einmal leiden müssen.