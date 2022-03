Hilfsaktion Meißen: Staatliche Porzellanmanufaktur verkauft Spendentasse für Ukraine

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Mitarbeitenden in der Staatlichen Prozellanmanufaktur in Meißen betroffen gemacht. Sie haben schnell gehandelt und eine Spendenkollektion entwickelt und organisieren Hilfstransprote. Einen großen Anteil daran haben Auszubildende, die in kurzer Zeit Motive für die Spendentassen entworfen haben.