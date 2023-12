In der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag haben rund 100 Menschen an der Elbe in Meißen Pyrotechnik gezündet und dadurch eine Balkontür in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, explodierten mehrere Feuerwerkskörper und Böller von der Uferstraße über das Hochufer bis zur Meisastraße.

Bildrechte: picture alliance / dpa Themendienst | Florian Schuh