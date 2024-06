Die Polizei hat in Coswig bei Dresden ein rechtes Konzert aufgelöst. Der Behörde war zuvor gemeldet worden, dass eine als Geburtstagsfeier deklarierte Veranstaltung mit Livemusik aus der rechten Szene in einem Gewerbegebiet an der Grenzstraße stattfinden soll. Etwa 30 Polizisten stellten daraufhin am Freitagabend gegen 22 Uhr am besagten Ort rund 150 Personen des rechten Spektrums fest.